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В Тюмени задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

Происшествия, 17:45 14 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Днем на ул. Молодежной автопатруль отдельного батальона ППСП заметил мужчину, который что-то искал в кустах. Гражданин тоже заметил полицейских и попытался скрыться, но был остановлен правоохранителями.

На вопросы сотрудников патрульно-постовой службы тюменец 1974 года рождения завил, что ничего запрещенного у него при себе нет. При этом злоумышленник достал из-под пояса спортивных брюк полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом и бросил его на асфальт.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и в присутствии понятых изъяли пакетик с порошком белого цвета. Проведенная экспертиза содержимого установила, что в нём находился синтетический наркотик N-метилэфедрон массой 0,38 грамма.

Подозреваемый признался в содеянном и рассказал дознавателю, что бесконтактным способом оплатил, а после забрал из тайника наркотик для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело.

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# наркотики , уголовное дело

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