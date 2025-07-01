"День цифры" состоится для детей участников СВО в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

"День цифры" состоится для детей из семей участников СВО в тюменском технопарке (ул. Республики, 142). Начало – в 10 часов 30 минут, сообщает информационный центр правительства региона.

"День цифры" — проект, где ребята смогут больше узнать о мире ИТ, познакомиться с миром робототехники и проверить свои знания по кибербезопасности.

Участвовать могут тюменцы от 11 до 18 лет.

На мастер-классе по робототехнике ребята погрузятся в мир механики и инженерии. Каждый соберет своего первого робота и сможет забрать его домой.

Также гостей ждет лекция по кибербезопасности. Эксперты раскроют секреты защиты данных в интернете и расскажут, как избежать цифровых угроз. Участвуя в квизе, тюменцы смогут проверить знаний и пройти интерактивные тесты по теме ИТ.

Регистрация — здесь. Возрастное ограничение: 12+.