"День цифры" состоится для детей участников СВО в Тюмени
"День цифры" состоится для детей из семей участников СВО в тюменском технопарке (ул. Республики, 142). Начало – в 10 часов 30 минут, сообщает информационный центр правительства региона.
"День цифры" — проект, где ребята смогут больше узнать о мире ИТ, познакомиться с миром робототехники и проверить свои знания по кибербезопасности.
Участвовать могут тюменцы от 11 до 18 лет.
На мастер-классе по робототехнике ребята погрузятся в мир механики и инженерии. Каждый соберет своего первого робота и сможет забрать его домой.
Также гостей ждет лекция по кибербезопасности. Эксперты раскроют секреты защиты данных в интернете и расскажут, как избежать цифровых угроз. Участвуя в квизе, тюменцы смогут проверить знаний и пройти интерактивные тесты по теме ИТ.
Регистрация — здесь. Возрастное ограничение: 12+.