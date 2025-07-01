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Лесной пожар удалось локализовать в Тюменской области

Происшествия, 09:51 15 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лесной пожар удалось локализовать в Тюменской области. Возгорание обнаружили за последние сутки, сообщает департамент лесного комплекса.

15 июля во всех зонах авиапатрулирования установлен третий класс – средняя степень пожарной опасности.

В ближайшие стуки прогноз изменится. 16 июля прогнозируют второй класс пожарной опасности в Ишимской и Тюменской авиазонах, тобольской и Уватской – первый.

Жителей Тюменской области призвали соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Разведение костров и сжигание сухой травы запрещено – это может стать причиной пожара.

Сообщить о лесном пожаре необходимо по телефонам 8-800-100-94-00 или 112.

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# лесной комплекс , лесные пожары

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