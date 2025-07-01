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В Нижнетавдинском районе из-за короткого замыкания горела хозпостройка

Происшествия, 14:37 15 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хозяйственная постройка горела в с. Антипино Нижнетавдинского района 14 июля. Пострадавших нет. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Всего в Тюменской области за минувшие сутки зафиксировали один техногенный пожар. Спасатели 10 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и один раз оказали помощь населению.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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