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В Абатском районе за первую смену смогли поработать 204 подростка

Общество, 15:43 15 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

204 подростка поработали в первую летнюю смену в Абатском районе. В населенных пунктах муниципалитета работали 12 лагерей с дневным пребыванием детей, 22 досуговые и девять спортивных площадок.

Такие итоги первой смены подвели в администрации района на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления населения, занятости несовершеннолетних.

В 12 малых населенных пунктах для детей также организовали различные мероприятия. За июнь специалисты провели детские игровые программы, в которых участвовали 298 человек.

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