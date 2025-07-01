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Тюменские художники получат шанс создать почтовую марку "Моя Россия"

Общество, 13:04 20 июля 2025

пресс-служба УФПС Тюменской области | Фото: пресс-служба УФПС Тюменской области

Художников из Тюменской области приглашают стать участниками всероссийского конкурса. Им предлагают создать уникальный эскиз почтовой марки и авторские открытки, посвященные России. Лучшие работы будут воплощены в жизнь и отправятся в почтовые отделения по всей стране, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

Конкурс проводится с важной миссией — показать всему миру красоту и гостеприимство России через искусство почтовой марки. Эти маленькие произведения искусства способны преодолевать границы и знакомить людей с богатой культурой и традициями нашей страны.

Принять участие в творческом состязании могут как профессиональные художники и дизайнеры, так и любители изобразительного искусства, студенты и выпускники творческих вузов. Главное условие — работы должны быть выполнены в различных техниках: живопись, графика, коллаж и другие. При этом строго запрещено использование изображений, созданных с помощью нейросетей и других программ искусственного интеллекта.

Организатором конкурса выступила дочерняя компания Почты России АО "Марка" при поддержке Московского отделения Союза художников России и Союза филателистов России. Прием заявок и работ продлится до 24 августа, положение можно посмотреть здесь, а уже 29 августа будут объявлены имена победителей.

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# открытка , Почта России , эскиз

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