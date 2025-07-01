В России на удостоверение договора дарения нотариусом предусмотрена льгота

| Фото: из Telegram-канала депутата Государственной думы Ивана Квитки | Фото: из Telegram-канала депутата Государственной думы Ивана Квитки

Льготу в размере 50 % за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости близким родственникам предусмотрели в России. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Иван Квитка.

"Проголосовал за законопроект на пленарном заседании Госдумы. Устанавливается льгота в 50 процентов за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимого имущества между членами семьи. Это супруги, родители, усыновители и дети, дедушки, бабушки и внуки, братья и сёстры, в том числе имеющие общих отца или мать", - уточнил депутат.

Он отметил, что средняя стоимость услуг нотариуса при оформлении договора дарения составляет 25–30 тыс. рублей. Это было дополнительной нагрузкой для семейного бюджета.

Кроме того, депутаты на заседании приняли поправку, которая направлена на поддержку семей с детьми, имеющими ментальные нарушения: "Мы отменили уплату госпошлины для родителей при их обращении в суд для признания такого ребенка недееспособным".

Закон вступит в силу с момента его официального опубликования.