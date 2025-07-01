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После смертельной аварии в Тюменской области организовали проверку

Происшествия, 18:33 15 июля 2025

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса организовала прокуратура Уватского района, сообщает надзорный орган Тюменской области.

Напомним, авария произошла 15 июля на 386-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Здесь опрокинулся микроавтобус Toyota.

По информации Госавтоинспекции, в автомобиле ехали водитель и восемь пассажиров.

В результате ДТП один человек погиб, еще трое получили ранения.

На место происшествия выезжал прокурор Уватского района Айрат Гуссамов.

“Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль”, – сообщили в надзорном органе.

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# ДТП , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск

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