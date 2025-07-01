После смертельной аварии в Тюменской области организовали проверку
Проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса организовала прокуратура Уватского района, сообщает надзорный орган Тюменской области.
Напомним, авария произошла 15 июля на 386-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Здесь опрокинулся микроавтобус Toyota.
По информации Госавтоинспекции, в автомобиле ехали водитель и восемь пассажиров.
В результате ДТП один человек погиб, еще трое получили ранения.
На место происшествия выезжал прокурор Уватского района Айрат Гуссамов.
“Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль”, – сообщили в надзорном органе.