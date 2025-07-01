Роспотребнадзор одобрил для купания десять водоемов Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Десять санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам водных объектов для использования их в целях рекреации выдал Роспотребнадзор Тюменской области.

В список вошли водоемы: озеро Круглое со стороны парка им. Ю.А. Гагарина в Тюмени; пруд на территории Центра восстановительной медицины и реабилитации "Сибирь" в Тюменском районе; озеро Верхнее Кривое на базе отдыха "Верхний Бор" по Салаирскому тракту; озеро Нижнее Кривое в левобережной пойме р. Туры вблизи п. Верхний Бор на территории оздоровительного центра "Серебряный бор"; озеро Якушкино в Ярковском районе на территории центра "Серебряный бор" (на юг от 65 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск); озеро Арсеньевское в 4 км от с. Салаирка вблизи центра "Ребячья республика"; пруд "Лесной" в Тюмени на территории одноименной базы отдыха; озеро Андреевское в районе детского оздоровительного центра "Витязь" в Тюменском районе; озеро Сингуль в Ялуторовском округе (Сингульское с.п., з/у 1); озеро Липовое на территории центра закаливания и плавания в холодной воде "Аквайспорт-Тюмень".

Всего, по данным ведомства, за июнь специалисты исследовали 154 пробы воды на соответствие таким санитарно-химическим показателям, как индекс токсичности, интегральный показатель суммарного химического загрязнения, микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели.

Также исследовано 39 проб почвы (песка) в зонах рекреации, по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, не выявлено.