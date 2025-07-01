В Тобольске на пожаре пострадал человек
Реконструируемое здание загорелось на ул. Знаменского в Тобольске 15 июля. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество. Один человек получил травмы. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.
По такой же причине на ул. Ставропольской в Тюмени горела квартира в девятиэтажном жилом доме. Огонь повредил оконную раму балкона. Пострадавших нет.
Всего в Тюменской области 15 июля зафиксировали два техногенных пожара. Спасатели семь раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и три раза помогли населению.