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В Тобольске на пожаре пострадал человек

Происшествия, 13:31 16 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Реконструируемое здание загорелось на ул. Знаменского в Тобольске 15 июля. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество. Один человек получил травмы. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

По такой же причине на ул. Ставропольской в Тюмени горела квартира в девятиэтажном жилом доме. Огонь повредил оконную раму балкона. Пострадавших нет.

Всего в Тюменской области 15 июля зафиксировали два техногенных пожара. Спасатели семь раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и три раза помогли населению.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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