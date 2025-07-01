Иностранные студенты познакомились с историей Тюмени через настольную игру

| Фото: пресс-служба Тюменского медуниверситета | Фото: пресс-служба Тюменского медуниверситета

Через настольную игру "Городские лабиринты" учащиеся подготовительного отделения для иностранцев Тюменского медицинского университета познакомились с историей, культурой, улицами и достопримечательностями Тюмени, сообщает пресс-служба вуза.

Приятным сюрпризом для учащихся из Китая, Узбекистана, Туркменистана, Индонезии, Нигера, Ирана, Ливана, Йемена, Конго, Габона и Бангладеш стало знакомство с гербом города Тюмени, на котором изображены лис и бобр. В ходе игры участники узнали, почему именно эти животные украшали герб древнего сибирского города. Они нашли отражение и в талисманах ТМУ: усердный Бобрик и абитуриентка Лиса Алиса стали яркими символами студенчества и университетского духа.

В процессе игры иностранцы с большим интересом открывали для себя улицы Тюмени, погружаясь в их историю, а также знакомились с личностями, в честь которых названы магистрали города. Особое внимание участников привлекла ул. Марите Мельникайте, расположенная рядом с университетом.

Увлекательная настольная игра послужила не только источником знаний, но и платформой для командной работы и развития логики. Участники встречи узнали дату основания города — 29 июля 1586 года, имена воевод-основателей Василия Сукинa и Ивана Мясного, а также биографию Ивана Яковлевича Словцова, краеведа и основателя местного музея.

Важной частью мероприятия стала возможность для самих иностранных обучающихся попробовать себя в роли ведущих: теперь они готовы проводить игру для всех желающих в рамках университетских праздников.

"Встречи помогают нашим иностранным обучающимся не только лучше узнать историю Тюмени и повысить уровень русского языка, но и почувствовать себя частью этого города и университета. Окончив обучение на подготовительном отделении многие из ребят вскоре уедут, и очень хочется, чтобы Тюмень навсегда осталась в их сердцах как место важных открытий, теплых встреч и новых друзей", - сказала старший преподаватель подготовительного отделения Ольга Черных.