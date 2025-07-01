  • 16 июля 202516.07.2025среда
  • USD77,9584
    EUR91,1531
  • В Тюмени 19..21 С 4 м/с ветер западный

Иностранные студенты познакомились с историей Тюмени через настольную игру

Общество, 13:20 16 июля 2025

пресс-служба Тюменского медуниверситета | Фото: пресс-служба Тюменского медуниверситета

Через настольную игру "Городские лабиринты" учащиеся подготовительного отделения для иностранцев Тюменского медицинского университета познакомились с историей, культурой, улицами и достопримечательностями Тюмени, сообщает пресс-служба вуза.

Приятным сюрпризом для учащихся из Китая, Узбекистана, Туркменистана, Индонезии, Нигера, Ирана, Ливана, Йемена, Конго, Габона и Бангладеш стало знакомство с гербом города Тюмени, на котором изображены лис и бобр. В ходе игры участники узнали, почему именно эти животные украшали герб древнего сибирского города. Они нашли отражение и в талисманах ТМУ: усердный Бобрик и абитуриентка Лиса Алиса стали яркими символами студенчества и университетского духа.

В процессе игры иностранцы с большим интересом открывали для себя улицы Тюмени, погружаясь в их историю, а также знакомились с личностями, в честь которых названы магистрали города. Особое внимание участников привлекла ул. Марите Мельникайте, расположенная рядом с университетом.

Увлекательная настольная игра послужила не только источником знаний, но и платформой для командной работы и развития логики. Участники встречи узнали дату основания города — 29 июля 1586 года, имена воевод-основателей Василия Сукинa и Ивана Мясного, а также биографию Ивана Яковлевича Словцова, краеведа и основателя местного музея.

Важной частью мероприятия стала возможность для самих иностранных обучающихся попробовать себя в роли ведущих: теперь они готовы проводить игру для всех желающих в рамках университетских праздников.

"Встречи помогают нашим иностранным обучающимся не только лучше узнать историю Тюмени и повысить уровень русского языка, но и почувствовать себя частью этого города и университета. Окончив обучение на подготовительном отделении многие из ребят вскоре уедут, и очень хочется, чтобы Тюмень навсегда осталась в их сердцах как место важных открытий, теплых встреч и новых друзей", - сказала старший преподаватель подготовительного отделения Ольга Черных.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# иностранные студенты , Тюменский медуниверситет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 16.07.2025Тысячи уникальных артефактов обнаружили тюменские археологи на Андреевском озере
13:20 16.07.2025Иностранные студенты познакомились с историей Тюмени через настольную игру
13:09 16.07.2025Ремонт входных групп школ № 2 и № 14 в Тобольске завершат в августе
12:58 16.07.202512 тыс. жителей Тюменской области пострадали от клещей с начала сезона

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора