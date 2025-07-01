В Тюменской области откроют центр поддержки системы "Честный знак"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр поддержки системы "Честный знак" появится в Тюменской области. Он необходим для решения вопросов, связанных с работой системы, которая призвана вести борьбу с контрафактом, защитой потребителей, прозрачностью рынка.

Специфику работы центра поддержки системы "Честный знак" обсудят в Тюмени на пресс-конференции в пресс-центре "Тюменской линии" 17 июля, начало — в 10 часов. В числе спикеров – эксперты регионального департамента инвестиционной политики, ТПП, Центра развития прогрессивных технологий и Роспотребнадзора.

Систему "Честный знак" внедряют в России поэтапно с 2019 г. Ее цель – противодействие нелегальному обороту товаров. Маркировка товаров в "Честном знаке" принесла в бюджет России 1,2 трлн рублей - это 50 % от всех поступлений. Об этом сообщила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.

На сегодня в стране маркируется 27 товарных групп, еще в 13 проводят бесплатные добровольные эксперименты. По итогам 2024 г. выявлено 560 млн нарушений благодаря цифровой маркировке. Тогда как 2023 г. этот показатель составлял 1,3 млрд. Число нарушений снизилось почти в 2,5 раза.

Продажу 890 млн просроченных товаров заблокировали в российских магазинах благодаря цифровой маркировке по итогам 2024 г.

Проект "Честный знак" реализуют не только в России, но и в странах Евразийского экономического союза.

Анжела Лебедева