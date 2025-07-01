Дно Иртыша вокруг Жуковского водозабора в Тобольске очистили от песка и ила

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Дноуглубительные работы в районе Жуковского водозабора завершили в Тобольске специалисты компании СУЭНКО. Они обеспечат стабильную работу системы водоснабжения города, сообщили в городской администрации.

"Песок и ил, попадая в водозабор, снижают эффективность работы оборудования и ускоряют его износ. Чтобы избежать перегрузок насосно-фильтровальной станции, очистку дна необходимо проводить каждые 3–5 лет", - отмечают специалисты.

Работы прошли в акватории в радиусе 45 метров вокруг водозабора. Обработано 100 метров выше и ниже по течению реки. Удалено почти 30 тыс. куб. метров донных отложений толщиной до 2,5 метров.

Все извлеченные отложения были безопасно размещены в прибрежной зоне, качество работ подтверждено телеметрической инспекцией.