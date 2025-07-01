Тюменские десантники помогли ликвидировать 16 лесных пожаров в Бурятии

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

16 лесных пожаров на площади почти 10 тысяч гектаров помогли ликвидировать тюменские десантники в Бурятии. В настоящее время 50 специалистов Уватского и Тобольского авиаотделений Тюменской авиабазы вернулись домой, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

С начала июня они помогали бороться с лесными пожарами в охваченном огнём регионе. Работать пожарным-десантникам приходилось в труднодоступных местах, куда не могла добраться даже техника.

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

"Наши специалисты проявили мужество и самоотверженность. Больше месяца ребята не были дома, так что теперь желаю им хорошо отдохнуть, набраться сил и провести время с близкими и родными", - написал Александр Моор.