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Тюменские десантники помогли ликвидировать 16 лесных пожаров в Бурятии

Общество, 10:46 17 июля 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

16 лесных пожаров на площади почти 10 тысяч гектаров помогли ликвидировать тюменские десантники в Бурятии. В настоящее время 50 специалистов Уватского и Тобольского авиаотделений Тюменской авиабазы вернулись домой, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

С начала июня они помогали бороться с лесными пожарами в охваченном огнём регионе. Работать пожарным-десантникам приходилось в труднодоступных местах, куда не могла добраться даже техника.

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

"Наши специалисты проявили мужество и самоотверженность. Больше месяца ребята не были дома, так что теперь желаю им хорошо отдохнуть, набраться сил и провести время с близкими и родными", - написал Александр Моор.

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# лесные пожары , пожарные-десантники

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