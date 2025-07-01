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Геннадий Чеботарев: "Дом северных людей" помогает становиться внимательнее к чужим традициям

Общество, 17:12 17 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Быт и национальный колорит коренных малочисленных народов Севера воссозданы на этностойбище "Дом северных людей". Посещение этого места помогает становиться внимательнее к чужим традициям, сказал председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

Отметим, выездное заседание комиссии по здравоохранению и социальной реабилитации Общественной палаты Тюменской области состоялось 16 июля. Этностойбище посетили общественники вместе с представителями комитета по делам национальностей Тюменской области и реготделения Ассамблеи народов России.

Руководитель Тюменской областной организации "Кедр" Ирина Малых познакомила гостей с особенностями культуры манси, ханты и ненцев, их мировоззрением, охотничьими традициями и бытом. На территории представлены традиционные жилища, костюмы, предметы обстановки, выполненной руками коренных народов. Например, хантыйская охотничья изба была доставлена за 1000 километров по рекам Демьянке и Иртышу.

"На территории Тюменской области проживают представители более 150 народов, среди них коренные малочисленные народы Севера. Их быт и национальный колорит воссозданы членом нашей Общественной палаты Владимиром Климовым", — поделился Геннадий Чеботарев.

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По его словам, это место притягивает людей, которые хотят узнать, как живут представители коренных малочисленных народов Севера.

Инна Пахомова

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# коренные малочисленные народы Севера , культура , этностойбище

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