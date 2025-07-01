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В Тюмени открывается уникальный класс для детей с нарушениями речи

Общество, 09:07 18 июля 2025

АНО "От сердца к сердцу" | Фото: АНО "От сердца к сердцу"

Адаптированный класс для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) откроют в Тюмени в новом учебном году. Это первый в городе опыт реализации программы дополнительного образования по советской методике для детей с особыми образовательными потребностями.

АНО "От сердца к сердцу" | Фото: АНО "От сердца к сердцу"

Инициатором проекта выступает АНО Центр помощи детям "От сердца к сердцу", который реализует программу "Филофеевская школа развития и воспитания". По словам логопеда и куратора волонтерского направления Марии Варяевой, запуск класса стал ответом на растущий запрос родителей и специалистов на качественное образование для детей с речевыми нарушениями.

"Мы тщательно проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что советская программа дополнительного образования, несмотря на свой возраст, остается одной из самых эффективных. Она предоставляет все необходимые инструменты для успешной работы с детьми, имеющими речевые трудности", — подчеркнула специалист.

АНО "От сердца к сердцу" | Фото: АНО "От сердца к сердцу"

Проект предусматривает два варианта образовательного маршрута в рамках дополнительного образования. Первый — это четырехлетний курс с дополнительными занятиями у логопеда. Второй — расширенная программа на пять лет, включающая специальные коррекционные дисциплины: развитие речи, произношение и логопедическую ритмику.

Особенность нового класса — малокомплектные группы до 10 человек, что позволяет педагогам максимально индивидуализировать подход к каждому ученику. С детьми будут работать квалифицированные специалисты: логопеды, психологи и другие профессионалы, владеющие современными методиками коррекционного обучения.

Программа "Филофеевская школа развития и воспитания" объединяет образование с духовно-нравственным воспитанием. Основу составляют образовательные интенсивы, которые органично дополняют школьное обучение.

АНО "От сердца к сердцу" | Фото: АНО "От сердца к сердцу"

Важное преимущество проекта заключается в том, что все современные подходы к работе с детьми с ТНР базируются на советских методиках. "Мы берем лучшее из классического опыта и адаптируем его под современные реалии, сохраняя высокую эффективность обучения", — отметила Мария Варяева.

Занятия будут проходить на базе Филофеевской школы. Проект стартует с одного класса, но при высоком интересе со стороны родителей планируется расширение. Набор учащихся начнется в ближайшее время, а старт занятий запланирован на сентябрь.

Новый класс призван не только обеспечить детей с ТНР качественным дополнительным образованием, но и помочь им успешно интегрироваться в общество. Использование проверенных временем методик в сочетании с современными подходами к обучению позволит максимально раскрыть потенциал каждого ученика.

Инна Кондрашкина

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# дети , коррекция , развитие речи

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