Агропредприятия Тюменской области неправильно задекларировали около 140 тысяч тонн зерна

Около 140 тыс. т зерна неправильно задекларировали сельхозпроизводители юга Тюменской области, Югры и Ямала с начала года. Всего инспекторы выявили 63 таких факта в информационной системе "Росаккредитация", сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Декларации у них отозвали из-за проведения исследований зерна на неполный перечень показателей, в том числе на остаточное количество действующих веществ примененных пестицидов, по недействующим либо отмененным стандартам и методикам. А также в связи с допущенными ошибками при оформлении деклараций о соответствии.

Управление признало такие декларации недействительными и объявило предостережения предприятиям.