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Агропредприятия Тюменской области неправильно задекларировали около 140 тысяч тонн зерна

Общество, 14:04 18 июля 2025

Около 140 тыс. т зерна неправильно задекларировали сельхозпроизводители юга Тюменской области, Югры и Ямала с начала года. Всего инспекторы выявили 63 таких факта в информационной системе "Росаккредитация", сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Декларации у них отозвали из-за проведения исследований зерна на неполный перечень показателей, в том числе на остаточное количество действующих веществ примененных пестицидов, по недействующим либо отмененным стандартам и методикам. А также в связи с допущенными ошибками при оформлении деклараций о соответствии.

Управление признало такие декларации недействительными и объявило предостережения предприятиям.

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# зерно , Россельхознадзор

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