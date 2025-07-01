Милена Аминова представит Тюмень на конкурсе "Жемчужина Черного моря — 2025"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

18-летняя жительница Тюмени Милена Аминова примет участие на XXIX национальном конкурсе красоты "Жемчужина Черного моря — 2025", финал которого состоится в Севастополе 26 июля.

В 2025 году Милена Аминова окончила среднюю школу, поступает в ТИУ. Годом ранее девушка участвовала в конкурсе "Мисс туризм" в Чебоксарах. Постоянно участвует в показах тюменских брендов и дефилирует на "Неделе моды. Сибирь".

По мнению Милены, участие в конкурсах красоты позволяет показать как внешнюю красоту, так и внутренние качества, это шанс раскрыть новые грани личности.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" региональный представитель российских конкурсов красоты Анна Воронова, в проекте примут участие победительницы конкурсов красоты из Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Тюмени, Алтайского края, Курска, Донецка, Севастополя, Республики Крым и других регионов. Участницы представят коллекции одежды от известных в Крыму брендов и модельеров. В финале шоу грации наряду с красавицами на сцене будет блистать премьерная коллекция вечерних платьев от дизайнера Татьяны Ларионовой ONEGIN.

19 июля участниц ждет подготовка к конкурсу: фотосессия на яхте с красными парусами, историческая экскурсия по городу-герою. Также запланирована ежедневная подготовка к финалу, который пройдет на летней концертной сцене курортного комплекса "Аквамарин".

Инна Пахомова