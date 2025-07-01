В Тобольске моют улицы специальным шампунем
Специальный шампунь и технологию высокого давления применяют для мытья бордюров и тротуаров в Тобольске.
Благодаря такому подходу, каменному поребрику удалось вернуть первоначальный вид. "Ранее многие бордюры казались зеленоватыми из-за наслоений пыли, реагентов и выхлопных газов, но после тщательной обработки выяснилось, что их реальный цвет ближе к красному", - рассказал глава города Петр Вагин в своих соцсетях.
Ранее он уточнял, что над обеспечением чистоты в городе коммунальные службы трудятся ежедневно. В этом году работают пять бригад ручного покоса и два трактора. Квартальные регулярно обходят участки УК, проверяют другие хозяйствующие субъекты и выписывают предписания, если есть замечания по содержанию территории.
Видео из ТГ-канала Петра Вагина