В Тобольске моют улицы специальным шампунем

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Специальный шампунь и технологию высокого давления применяют для мытья бордюров и тротуаров в Тобольске.

Благодаря такому подходу, каменному поребрику удалось вернуть первоначальный вид. "Ранее многие бордюры казались зеленоватыми из-за наслоений пыли, реагентов и выхлопных газов, но после тщательной обработки выяснилось, что их реальный цвет ближе к красному", - рассказал глава города Петр Вагин в своих соцсетях.

Ранее он уточнял, что над обеспечением чистоты в городе коммунальные службы трудятся ежедневно. В этом году работают пять бригад ручного покоса и два трактора. Квартальные регулярно обходят участки УК, проверяют другие хозяйствующие субъекты и выписывают предписания, если есть замечания по содержанию территории.

Видео из ТГ-канала Петра Вагина