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Первый добровольческий пикник в Тюмени собрал 500 человек

Общество, 14:26 18 июля 2025

фото от организаторов | фото от организаторов

Добровольческий пикник "А мы с внуком волонтёрим!" прошел в экопарке Затюменском. Участие в нем приняли более 500 человек, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Организаторы подготовили интерактивные площадки, мастер-классы, интеллектуальные игры на знание Тюменского края. Присоединиться к проекту "А мы с внуком волонтёрим" может любая семья. Подробности можно узнать по тел. (3452) 30-39-59 или на официальной странице Благотворительного фонда "Старшее поколение" во ВКонтакте.

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Отметим, мероприятие организовал Тюменский благотворительный фонд "Старшее поколение" при поддержке Фонда президентских грантов.

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# волонтеры , добровольцы , экопарк Затюменский

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