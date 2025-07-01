Первый добровольческий пикник в Тюмени собрал 500 человек

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Добровольческий пикник "А мы с внуком волонтёрим!" прошел в экопарке Затюменском. Участие в нем приняли более 500 человек, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Организаторы подготовили интерактивные площадки, мастер-классы, интеллектуальные игры на знание Тюменского края. Присоединиться к проекту "А мы с внуком волонтёрим" может любая семья. Подробности можно узнать по тел. (3452) 30-39-59 или на официальной странице Благотворительного фонда "Старшее поколение" во ВКонтакте.

Отметим, мероприятие организовал Тюменский благотворительный фонд "Старшее поколение" при поддержке Фонда президентских грантов.