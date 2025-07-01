В Ишиме идет ремонт последней необновленной школы

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала главы Ишима Фёдора Шишкина | Фото: скриншот видео из Telegram-канала главы Ишима Фёдора Шишкина

Капитальный ремонт школы № 31 идет в Ишиме. Подрядчик приступил к работам в марте. Строители демонтировали старую крышу и установили новую стропильную систему, удалили со стен старую штукатурку, напольное покрытие, рассказал глава города Фёдор Шишкин в своем Telegram-канале.

"Это последнее здание, которое необходимо отремонтировать. На объект потребуется два года. Таким образом, все школы города будут отремонтированы", - подчеркнул глава Ишима.

По его словам, масштабную работу провели за последние 15 лет. Школьные здания в муниципалитете привели в нормативное состояние, а их материально-техническую часть усовершенствовали.

В школе № 31 ямальский подрядчик завершит ремонт к 1 сентября 2026 года.