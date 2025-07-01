Тюменцы могут обменяться материалами для творчества в экодомах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Творческий своп - обмен различными материалами для рукоделия - стартовал в экодомах Тюменской области. Мастера и любители могут принести остатки пряжи, ткани, лоскутки, бусины в хорошем состоянии и выбрать взамен что-то новое для себя.

"Экодом – это площадка, где креативность и забота об окружающей среде идут рука об руку. Мы уверены, что в каждом доме найдутся остатки пряжи, лоскутки ткани и бусины, которые жалко выбрасывать, но и применения им не находится. Своп – отличная возможность избавиться от ненужного, найти что-то новое для своих проектов и познакомиться с интересными людьми", – отметили в управлении по связям с общественностью Тюменского экологического объединения.

Обмен продлится до 2 августа. С расписанием событий можно ознакомиться здесь.