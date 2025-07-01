Набор волонтеров на форум "Утро" в Тюмени продлится до 5 августа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 5 августа продлится набор волонтеров для работы на площадке форума "Утро" в Тюмени. Мероприятие пройдет с 24 по 29 сентября на площадках молодежных и общественных пространств областного центра.

Волонтеры смогут поучаствовать в реализации образовательной программы, помочь в организации активностей, создавая атмосферу сотрудничества и творчества. Кроме того, волонтерам предлагают администрировать форумные события — лекции, мастер-классы и панельные дискуссии, работая с ведущими экспертами и участниками.

Помимо волонтерских часов активисты получат уникальный мерч форума, также их обеспечат питанием на площадке. Предварительно все участники пройдут образовательную программу с 4 по 18 сентября.

Заявки от кандидатов старше 18 лет принимаются по ссылке.