Семья Жиделевых: медицина - это у нас семейное

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Денис Жиделев – студент третьего курса Тюменского государственного медицинского университета. Оба его родителя – врачи, дедушка также посвятил свою жизнь медицине. Детство, как шутит молодой человек, у него прошло в больнице, сообщает информационный центр правительства региона.

Дедушка Дамир Касимов — военный врач-стоматолог, работал в военных госпиталях в разных городах. Папа Алексей Жиделев — 20 лет был заведующим приемным отделением Областной больницы №23 города Ялуторовска. Сейчас работает физиотерапевтом в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель".

Мама Вероника Жиделева — врач-гинеколог в Областной больнице №23, более 20 лет в профессии.

Денис учится по целевому направлению, поэтому после окончания вуза планирует работать в Ялуторовской больнице участковым врачом-терапевтом. Сейчас проходит практику в Областной больнице №23 в отделении неврологии, в палате интенсивной терапии.

"Уже в осознанном возрасте понимал, что медицина меня интересует, и тем более у меня есть три примера для подражания. Захотел продолжить династию и тоже посвятить свою жизнь медицине и лечению людей", — рассказал Денис.

Узнать о других профессиональных династиях Тюменской области можно в электронной галереи династии72.рф, созданной по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора.

В ноябре в Тюмени состоится фестиваль трудовых династий Урала. Работа ведется по поручению полпреда Артема Жоги стартовала во всех субъектах Уральского федерального округа.