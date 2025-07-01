  • 18 июля 202518.07.2025пятница
  • USD78,1856
    EUR90,9716
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер западный

Семья Жиделевых: медицина - это у нас семейное

Общество, 16:49 18 июля 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Денис Жиделев – студент третьего курса Тюменского государственного медицинского университета. Оба его родителя – врачи, дедушка также посвятил свою жизнь медицине. Детство, как шутит молодой человек, у него прошло в больнице, сообщает информационный центр правительства региона.

Дедушка Дамир Касимов — военный врач-стоматолог, работал в военных госпиталях в разных городах. Папа Алексей Жиделев — 20 лет был заведующим приемным отделением Областной больницы №23 города Ялуторовска. Сейчас работает физиотерапевтом в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель".

Мама Вероника Жиделева — врач-гинеколог в Областной больнице №23, более 20 лет в профессии.

Денис учится по целевому направлению, поэтому после окончания вуза планирует работать в Ялуторовской больнице участковым врачом-терапевтом. Сейчас проходит практику в Областной больнице №23 в отделении неврологии, в палате интенсивной терапии.

"Уже в осознанном возрасте понимал, что медицина меня интересует, и тем более у меня есть три примера для подражания. Захотел продолжить династию и тоже посвятить свою жизнь медицине и лечению людей", — рассказал Денис.

Узнать о других профессиональных династиях Тюменской области можно в электронной галереи династии72.рф, созданной по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора.

В ноябре в Тюмени состоится фестиваль трудовых династий Урала. Работа ведется по поручению полпреда Артема Жоги стартовала во всех субъектах Уральского федерального округа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# династия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:56 18.07.202519 июля - события дня
17:45 18.07.2025В России стартовала акция-конкурс "Связующая нить"
17:34 18.07.2025Набор волонтеров на форум "Утро" в Тюмени продлится до 5 августа
17:23 18.07.2025Студент тюменского аграрного вуза выявил у животных ген устойчивости к лейкозу

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора