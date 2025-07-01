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Тюменский краевед презентовал книгу о 18 героях Великой Отечественной войны

Общество, 19:08 18 июля 2025

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Презентация книги "Шел солдат. От Тюмени до Победы" автора-составителя издания, историка, краеведа Валерия Чупина прошла в библиотеке истории города им. А. И. Текутьева 18 июля. В своей книге он рассказал о 18 героях Великой Отечественной войны, чья судьба была связана с тюменским краем.

"Книгу мы делали полтора месяца. Я отбирал материал, формулировал его, писал тексты, дизайнер работал над версткой книги. Она получилась очень сдержанной по дизайну. И это хорошо, потому что главное - фотографии, которые представлены в книге. В именном указателе можно увидеть имена всех фотокорреспондентов. Они совершили невероятный подвиг в годы войны", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Валерий Чупин.

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Одним из героев книги стал Хабибулла Якин. Он родился в с. Муллаши Тюменской области, является полным кавалером ордена Славы. "Когда я смотрю его интервью, я думаю, какой он красивый и необыкновенный человек. И так можно сказать про всех, кто есть в этой книге", - отметил автор.

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В издании размещены QR-коды на фотографии, кинохроника, стихи и песни, которые помогут читателям погрузиться в атмосферу тех лет и ближе познакомиться с героями книги.

Книгу издала Централизованная городская библиотечная система при поддержке администрации города к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тираж составил 2 тыс. 300 экземпляров. Познакомиться с книгой можно в библиотеках города или купить в литературно-краеведческом центре. Также издание представят на "Пикнике книг", который пройдет на площади Солнца в День города 26 июля.

Юлия Божок

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# Великая Отечественная война , Герой Советского Союза , краеведение

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