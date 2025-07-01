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Тюменца с пакетиком метадона задержала полиция на улице Ставропольской

Происшествия, 16:13 19 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали сотрудники полиции на ул. Ставропольской в Тюмени. Автопатруль заметил мужчину, который что-то искал в кустах.

Увидев полицейских, он попытался скрыться, но был остановлен правоохранителями. Тюменец 1983 года рождения признался, что при себе имеет запрещенное вещество.

В присутствии понятых у мужчины изъяли пакетик с белым порошком. Экспертиза установила, что это был метадон массой 0,50 гр.

Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков подозреваемый рассказал дознавателю, что бесконтактным способом оплатил, а после забрал из тайника наркотик для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье 228. Максимальная санкция статьи – три года лишения свободы.

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