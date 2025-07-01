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Замыкание стало причиной пожара в квартире на улице Менделеева в Тюмени

Происшествия, 16:52 19 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар в квартире на третьем этаже многоэтажного жилого дома на ул. Менделеева произошел в Тюмени вечером 18 июля, сообщает МЧС Тюменской области.

Огнем была повреждена внутренняя отделка и имущество на общей площади шести квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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