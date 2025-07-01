Юных нарушителей на двухколесном транспорте ловили в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Рейд по выявлению нарушителей на двухколесном транспорте провела комиссия по делам несовершеннолетних в Тюмени совместно с представителями ГИБДД и мотобатальона.

Были выявлены факты управления мопедами несовершеннолетними на дорогах общего пользования. Все нарушители были остановлены и привлечены к ответственности.

Профилактические беседы с несовершеннолетними нарушителями и их родителями провели сотрудники комиссии. Родителям разъяснили ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, что управление питбайками и мопедами на дорогах общего пользования несовершеннолетним запрещено. Статистика показывает, что в 2025 году в Тюмени произошло 40 ДТП с участием несовершеннолетних.

Из них четыре ДТП с питбайками, три - со скутерами. Один подросток погиб.