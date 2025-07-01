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Сценой праздничных мероприятий станет сквер Згерского в День города

Общество, 17:51 19 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сквер Леонида Згерского, благоустроенный по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в 2024 году, в канун 439-летия Тюмени станет сценой для трех праздничных мероприятий.

22 июля с 18 до 19 часов там начнется концертная программа "Тюмень: вчера, сегодня, всегда!". Прозвучат народные песни, гостей пригласят поучаствовать в увлекательных интерактивах и викторине о родном городе.

23 июля с 16 до 17 часов тюменцев пригласят на праздничную программу "Где эта улица, где этот дом…". Тюменцы также узнают интересные факты о своем городе, познакомятся с народными играми.

25 июля в 19 часов начнется концерт памяти Высоцкого в исполнении группы "Интервал" от ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер".

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# День города Тюмени , сквер Згерского

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