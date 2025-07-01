12 тысяч тюменцев пострадали от укусов клещей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 12 тыс. жителей Тюменской области пострадали от укусов клещей, 18% из них - дети до 14 лет. В 2025 году случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях региона. Наибольшее число укусов зафиксировано в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

При укусе клеща необходимо обратиться за медицинской помощью как можно раньше. Насекомое лучше не вытаскивать. Своевременная диагностика и лечение могут значительно снизить риск развития осложнений и сохранить здоровье, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Медработники за пострадавшим дополнительно наблюдают в течение двух недель с ежедневной двукратной термометрией. В течение 72 часов после присасывания клеща проводится экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином", – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Мониторить нужно следующие симптомы: повышение температуры тела, общее недомогание, сонливость или, наоборот, возбуждённость, ломота в суставах, боль в мышцах, головная боль, тошнота, рвота. Может появиться вокруг укуса круглое красное пятно.

Исследование снятых клещей на наличие возбудителей инфекционных болезней можно провести в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора.