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Инфекционист объяснил тюменцам, как защититься от гепатитов В и С

Общество, 10:31 20 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гемоконтактные инфекции — это заболевания, которые передаются через кровь или продукты крови. В настоящее время наиболее значимыми гемоконтактными инфекциями являются ВИЧ-инфекция, а также вирусные гепатиты B и C.

"Вирусные гепатиты B и C - частая причина хронического гепатита, цирроза печени и первичного рака печени. Они могут протекать бессимптомно, что затрудняет раннюю диагностику и лечение", - рассказала врач-инфекционист Областной инфекционной больницы Ольга Климова.

Как сообщает tmn.aif.ru, для предотвращения заражения вирусными гепатитами B и C необходимо соблюдать следующие меры: использовать одноразовые или стерильные инструменты при манипуляциях, связанных с повреждением кожных покровов и слизистых, а также при проведении косметических процедур, маникюра и нанесении татуировок.

"При нанесении татуировок и пирсинга важно проверять условия: убедитесь, что для каждого клиента используются новые иглы и отдельные баночки с тушью, а пирсинг проводится новой иглой. Требуйте, чтобы упаковка инструментов вскрывалась при вас. Соблюдение правил личной гигиены также имеет значение: используйте индивидуальные предметы личной гигиены, такие как бритвенные приборы, зубные щётки, мочалки, расчёски и маникюрные принадлежности, и храните их раздельно", - отметила инфекционист.

Вирусный гепатит B относится к управляемым инфекциям, поэтому основным средством защиты является вакцинация. Она состоит из трёх прививок, которые можно сделать в поликлинике по месту жительства.

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# ВИЧ , гепатит

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