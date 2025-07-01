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Тюменским огородникам советуют убирать озимый чеснок в конце июля

Общество, 14:38 20 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сроками уборки озимого чеснока поделились с жителями Тюменской области специалисты тюменского "Россельхозцентра". В конце июля перед уборкой урожая, нужно за неделю прекратить полив. Влажная земля может спровоцировать гниение головок. Слишком рано убранный чеснок в дальнейшем будет плохо храниться, а тот что перезрел начнет распадаться на зубки во время уборки.

Признаками, что пора приступить собирать урожай чеснока являются: пожелтение нижних листьев, стебель начинает склоняться к земле и сохнуть; если бутон треснул или лопнул, пора убирать чеснок, сообщает КП-Тюмень.

Выкапывать овощ нужно аккуратно, стараясь не повредить головки. Не стоит сразу обрезать ботву, питательные вещества должны перейти в зубчики. Раскладывать растение необходимо равномерно в один ряд в сухом и проветриваемом месте, или подвесить, заплетая в косы ботву.

Спустя две недели можно приступить к обрезке стеблей, и удалить остатки корней.

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# огород , Россельхознадзор

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