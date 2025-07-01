Трактор и хозяйственная постройка горели в Тюменской области в минувшие сутки
Пожар в тракторе МТЗ-82 произошел в Бердюжском округе на автодороге Бердюжье-Уктуз 19 июля. Причиной стало короткое замыкание, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.
В с. Красный Яр Уватского округа из-за нарушений правил устройства и эксплуатации печи загорелась хозяйственная постройка. Огонь повредил 9 кв. м. Без пострадавших.
Всего в Тюменской области 19 июля зафиксировали два техногенных пожара. Спасатели 11 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и четыре раза помогли населению.