Уватские школьники заняты выращиванием ягод и овощей

администрации Уватского района администрации Уватского района

Агрокласс действует в Красноярской школе Уватского района. Школьники заняты изучением предметов, связанных с сельским хозяйством, природопользованием, экологией и другими дисциплинами.

По информации пресс-службы муниципального образования, ребята приступили к сбору ягод в пришкольном питомнике, заложенном три года назад. Здесь они ухаживают за 300 кустами смородины, 150 кустами вишни и жимолости.

Помимо ягод, на школьном участке размером 12 соток земли растут картофель, свекла, морковь, лук, капуста, томаты и перцы. Весь урожай сертифицируется и поставляется в школьную столовую, обеспечивая учеников свежими и полезными продуктами.

Агрокласс — возможность для школьников узнать, как устроено сельское хозяйство, осознанно подойти к выбору будущей профессии и научиться бережному отношению к природе.