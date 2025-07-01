  • 21 июля 202521.07.2025понедельник
  • USD78,3129
    EUR91,0821
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер южный

Уватские школьники заняты выращиванием ягод и овощей

Общество, 16:38 21 июля 2025

администрации Уватского района

Агрокласс действует в Красноярской школе Уватского района. Школьники заняты изучением предметов, связанных с сельским хозяйством, природопользованием, экологией и другими дисциплинами.

По информации пресс-службы муниципального образования, ребята приступили к сбору ягод в пришкольном питомнике, заложенном три года назад. Здесь они ухаживают за 300 кустами смородины, 150 кустами вишни и жимолости.

администрации Уватского района администрации Уватского района ﻿

Помимо ягод, на школьном участке размером 12 соток земли растут картофель, свекла, морковь, лук, капуста, томаты и перцы. Весь урожай сертифицируется и поставляется в школьную столовую, обеспечивая учеников свежими и полезными продуктами.

Агрокласс — возможность для школьников узнать, как устроено сельское хозяйство, осознанно подойти к выбору будущей профессии и научиться бережному отношению к природе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# агрокласс , Уватский район , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:38 21.07.2025Уватские школьники заняты выращиванием ягод и овощей
16:16 21.07.2025В Нижней Тавде спасли дрейфующую на реке семью
16:05 21.07.2025Тюменцы меняют гудки в телефоне на песни Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой
15:54 21.07.2025Тюменские строители возвели здание новой подстанции скорой помощи в Краснодоне

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора