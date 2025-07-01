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В Казанском районе на подготовку котельных к зиме направили 25 млн рублей

Экономика, 14:49 21 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

25 млн рублей направили на подготовку котельных в Казанском районе. Только на центральной котельной специалисты заменили 204 м тепловых сетей, сообщает администрация муниципального образования.

Еще на 52 котельных сделали ревизию сетей и электрооборудования, провели плановые ремонты.

По словам директора жилищно-коммунального комплекса Казанского района Артёма Алмазова, основная часть работ заключалась в техническом обслуживании котлов. Это стало возможно, поскольку за последние семь лет в муниципалитете обновили значительное количество такого оборудования.

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# ЖКХ , подготовка к зиме

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