В Казанском районе на подготовку котельных к зиме направили 25 млн рублей
25 млн рублей направили на подготовку котельных в Казанском районе. Только на центральной котельной специалисты заменили 204 м тепловых сетей, сообщает администрация муниципального образования.
Еще на 52 котельных сделали ревизию сетей и электрооборудования, провели плановые ремонты.
По словам директора жилищно-коммунального комплекса Казанского района Артёма Алмазова, основная часть работ заключалась в техническом обслуживании котлов. Это стало возможно, поскольку за последние семь лет в муниципалитете обновили значительное количество такого оборудования.