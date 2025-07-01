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В Нижней Тавде спасли дрейфующую на реке семью

Общество, 16:16 21 июля 2025

t.me/MCHSTYUMEN72

Семью из трех человек, дрейфующую на лодке в Нижнетавдинской районе, спасли сотрудники Центра ГИМС областного главка МЧС России.

Отец семейства с женой и сыном в субботу, 19 июля, отправился на моторной ПВХ-лодке на поиски большого улова. Однако подвел рыбаков ошибочный подсчет оставшегося топлива – ближе к полуночи семья "ушла" в незапланированный дрейф по речной глади. Точно обозначить свое местоположение, учитывая темноту и неизвестность природных просторов, они не смогли, сообщает региональное управление МЧС.

"Здесь свои математические и профессиональные способности проявили сотрудники Центра ГИМС областного главка МЧС России, которым ЕДДС адресовала информацию о трех "путешественниках". Инспектор Юрий Слемнев выяснил у них по телефону, какое маломерное судно, какая мощность мотора и в каком направлении те двигались. Ранним утром вместе с внештатным инспектором Александром Бураковым он выдвинулся на поиски. В воскресенье в шесть часов поиски завершились. В 70 километрах от своей палатки и старта экстремального заплыва семью обнаружили в полном здравии и словами благодарности в адрес спасателей. Инспекторы напоили их горячим чаем, погрузили лодку на патрульный катер и доставили в исходную точку", - рассказали спасатели.

Специалисты напоминают, что для обеспечения безопасности на воде важно наличие надежных и исправных средств связи – телефонов или раций. В условиях темного времени суток или непогоды без гаджетов степень риска возрастает. Наличие приложений для геолокации на мобильных устройствах ускорит и оптимизирует поиск тех, кому требуется помощь, - хоть на суше, хоть на воде.

Если вы сами оказались в такой ситуации или стали свидетелем происшествия, сообщите об этом по номеру 112.

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