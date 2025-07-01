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В Тюмени по дороге ул. Саратовской ограничат движение

Общество, 17:34 21 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта прекратится по автомобильной дороге ул. Саратовской в районе ул. Курчатова в Тюмени с 30 июля по 15 августа, сообщает администрация города.

Причина - работы по подведению инженерных коммуникаций к комплексу многоэтажных жилых домов.

Возможные маршруты объезда по улицам: Томской, Рылеева, Шадринской, Кемеровской.

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# ограничение движения

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