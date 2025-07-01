Тюменские филателисты коллекционируют виртуальные почтовые марки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почтовые марки c дополненной реальностью собирают тюменские филателисты. Художественные марки предметной тематики входят в коллекцию "оживающих" в приложении "mARka".

Как пояснили в пресс-службе УФПС Тюменской области, для просмотра художественной марки в режиме дополненной реальности необходимо навести на нее камеру смартфона или планшета. Миниатюра марки дополнится текстом, 3D-объектами и анимацией.

В настоящее время в коллекцию виртуальных входит порядка 40 экземпляров марок, почтовых блоков, квартблоков, маркированных и немаркированных открыток различной тематики.

"Почтовая марка c дополненной реальностью — это увлекательный способ взаимодействия пользователя с историей и культурой страны. Благодаря AR-технологии, марка перестаёт быть просто красочным кусочком бумаги, а превращается в виртуальный портал, где можно посмотреть видео о российских городах, взобраться на Эльбрус, пробудить тигра или певчую птицу", — отметила врио директора регионального управления Почты России Маргарита Шамбер.

Для просмотра марок в AR-режиме можно использовать почтовые марки из своей коллекции либо приобрести их в почтовых отделениях региона. Мобильное приложение доступно для скачивания в App Store, Google Play, RuStore. После установки и запуска утилиты необходимо следовать подсказкам на экране.