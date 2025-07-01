В Казанском округе ввели карантин по бешенству

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных ввели в д. Заречка Казанского муниципального округа 21 июля.

С этого времени здесь запрещается проводить ярмарки, торги и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных.

Также нельзя отлавливать животных для зоопарков и вывозить с территории, сообщает информационный центр регионального правительства.