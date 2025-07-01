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В Казанском округе ввели карантин по бешенству

Общество, 19:39 21 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных ввели в д. Заречка Казанского муниципального округа 21 июля.

С этого времени здесь запрещается проводить ярмарки, торги и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных.

Также нельзя отлавливать животных для зоопарков и вывозить с территории, сообщает информационный центр регионального правительства.

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# бешенство , карантин

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