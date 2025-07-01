В Тюменской области упростили порядок зубопротезирования для участников СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Порядок бесплатного зубопротезирования для участников специальной военной операции упростили в Тюменской области.

Теперь, чтобы изготовить и отреставрировать зубные протезы, необязательно проживать на территории региона пять лет - достаточно иметь регистрацию по месту жительства в Тюменской области на дату обращения за мерой социальной поддержки.

Соответствующие изменения в региональное законодательство удалось внести благодаря совместной работе правительства региона и областной прокуратуры. В ведомстве отметили, что защита социальных прав участников СВО и членов их семей является одной из важнейших задач.