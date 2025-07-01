  • 22 июля 202522.07.2025вторник
  • USD78,3274
    EUR91,5138
  • В Тюмени 10..12 С 0 м/с ветер южный

Ишимский специалист стал Заслуженным машиностроителем РФ

Общество, 20:54 21 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Слесарю-ремонтнику Ишимского механического завода Анатолию Веселову присвоено почетное звание "Заслуженный машиностроитель РФ".

Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает инфоцентр областного правительства. Ишимец отмечен за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# государственная награда , Ишим , машиностроение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:54 21.07.2025Ишимский специалист стал Заслуженным машиностроителем РФ
20:29 21.07.2025В Тюменской области упростили порядок зубопротезирования для участников СВО
19:39 21.07.2025В Казанском округе ввели карантин по бешенству
19:26 21.07.2025Тюменские бойцы СВО могут попробовать себя в музыке

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора