Антимонопольщики взяли на контроль цены на воду и продукты в аэропортах

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Обращения по вопросу необоснованного завышения цен на продовольственные товары, в том числе питьевую воду, в торговых объектах и объектах общественного питания в зонах вылета, поступили в Федеральную антимонопольную службу России. Дано поручение Московскому и Московскому областному УФАС усилить контроль в связи с информацией о резком росте цен на соответствующую продукцию в аэропортах столицы.

"В настоящее время ведомство продолжает анализ в 28 регионах, в аэропортах которых пассажиропоток превышает 1 миллион человек в год. Служба поручила территориальным органам проанализировать ценообразование занимающих доминирующее положение на этих рынках организаций, расположенных в аэровокзальных комплексах", - отметили в ведомстве.

Московское УФАС России проверило торговые точки в аэропорту Внуково и выявило значительное завышение цен на бутилированную питьевую воду по сравнению с рыночной стоимостью. Территориальный орган возбудил два антимонопольных дела в отношении оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО "Регстаэр-М".