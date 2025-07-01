Юные тюменцы пробегут дистанции марафона "Врата Сибири"

| Фото: департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Участниками XXVI Тюменского марафона "Врата Сибири" могут стать юные жители Тюменской области. Событие состоится 27 и 28 сентября на площадке около мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, дом 23а) и традиционно соберет сотни участников разного уровня подготовки, сообщает региональный департамент спорта.

27 сентября в первой половине дня на специально оборудованные трассы выйдут малыши. Самая короткая дистанция в 42 метра предназначена для спортсменов в возрасте от 3 месяцев до 3 лет. Малыши от 3 до 6 лет побегут на дистанции длиной 250 метров, а дети 7-14 лет преодолеют 500 метров.

28 сентября маленькие спортсмены смогут проявить себя на более серьезных дистанциях. Ребятам старше 7 лет предстоит пробежать 1 км, подросткам от 14 лет – 5 км, участникам старше 16 лет – 10 км.

Регистрация на марафон доступна по ссылке. Возрастное ограничение: 0+