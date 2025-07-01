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В Тюменской области с начала года произвели 248 тонн молока

Экономика, 15:43 22 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

248 тонн молока произвели хозяйства Тюменской области с начала 2025 года. Продуктивность надоя на одну корову увеличилась на 2,6 % - до 4 тыс. 402 кг молока, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Переработкой и выпуском молочной продукции в Тюменской области занимается 21 предприятие. В том числе ряд крупных компаний - "Эйч Энд Эн" филиала "Молочный комбинат Ялуторовский", "Тюменьмолоко" и "Золотые луга".

В ассортименте производителей молоко на любой вкус: пастеризованное, ультрапастеризованное, топленое и отборное.

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