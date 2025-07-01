С 1 августа вырастет пенсия у работающих пенсионеров региона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отделение Социального фонда России по Тюменской области беззаявительно проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий для более 73 тысяч жителей региона, работавших в 2024 году.

Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы, сообщает пресс-служба СФР.

Также будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при её назначении.

"Перерасчет пенсии для каждого работающего пенсионера рассчитывается индивидуально. Сумма прибавки зависит от официальной заработной платы и количества отработанных в 2024 году месяцев: чем выше заработная плата и количество отработанных дней в году, тем больше будет увеличена пенсия. Увеличенную пенсию региональное Отделение перечислит в августе по стандартному графику вместе с пенсией", — отметил управляющий отделением Социального фонда по Тюменской области Виталий Левенков.

Максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента. Стоимость коэффициента зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию, либо от года последнего увольнения. Посмотреть накопленный коэффициент можно в выписке из индивидуального лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале госуслуг.

Напомним, что с 2025 года отделение СФР по Тюменской области также возобновило индексацию пенсии всех работающих пенсионеров. Повышение выплат для них теперь осуществляется на общих основаниях с неработающими пенсионерами с учетом инфляции за предыдущий год.

