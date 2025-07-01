В Тюменской области жеребьевку на добычу крупной дичи проведут 23 июля
Жеребьевку разрешений на добычу кабана, волка, бурого медведя и барсука в Тюменской области проведут 23 июля. Об этом сообщает Госохотдепартамент.
Распределение пройдет в Тюмени на ул. Советской, 61, кабинет 706. В 10 часов пройдет жеребьевка разрешений на добычу кабана, в 11 часов – на волка, в 11 часов 20 минут – на бурого медведя, в 12 часов 20 минут – барсука.
Видеотрансляция процедуры жеребьевки будет осуществляться на официальном портале органов государственной власти Тюменской области, а также в сообществе Госохотдепартамента "ВКонтакте" в режиме реального времени.
С графиком проведения жеребьёвок можно ознакомиться на официальном сайте Госохотдепартамента.