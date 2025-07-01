В Тюменской области жеребьевку на добычу крупной дичи проведут 23 июля

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Жеребьевку разрешений на добычу кабана, волка, бурого медведя и барсука в Тюменской области проведут 23 июля. Об этом сообщает Госохотдепартамент.

Распределение пройдет в Тюмени на ул. Советской, 61, кабинет 706. В 10 часов пройдет жеребьевка разрешений на добычу кабана, в 11 часов – на волка, в 11 часов 20 минут – на бурого медведя, в 12 часов 20 минут – барсука.

Видеотрансляция процедуры жеребьевки будет осуществляться на официальном портале органов государственной власти Тюменской области, а также в сообществе Госохотдепартамента "ВКонтакте" в режиме реального времени.

С графиком проведения жеребьёвок можно ознакомиться на официальном сайте Госохотдепартамента.