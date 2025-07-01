В Тюменском районе в лагерях дневного пребывания отдыхают 2 тыс. 400 ребят

| Фото: ТГ-канал главы Тюменского района Ольги Зиминой | Фото: ТГ-канал главы Тюменского района Ольги Зиминой

2 тыс. 400 юных жителей Тюменского района отдыхают в 34 лагерях дневного пребывания. Сейчас в учреждениях идет вторая смена. В вечернее время детям рады на 77 досуговых площадках, сообщила глава муниципалитета Ольга Зимина.

"Ребята набираются сил для нового учебного года, занимаются спортом, выезжают на экскурсии, осваивают новые умения на мастер-классах. Задача взрослых – организовать летний отдых так, чтобы детям было интересно и безопасно и чтобы лето 2025 года осталось в памяти веселым, добрым, подарило новых друзей и открыло в каждом новые таланты", - написала глава района в своем Telegram-канале.

Также реализуется программа "Трудовое лето". На работу вышли 1 тыс. 215 подростков. Их усилиями преображаются родные села и деревни, многие трудятся вожатыми, увлеченно занимаются с младшими. Есть и те, кто уже осваивает азы будущей профессии, пробует свои силы на предприятиях промышленности, в учреждениях бюджетной сферы.

| Фото: ТГ-канал главы Тюменского района Ольги Зиминой | Фото: ТГ-канал главы Тюменского района Ольги Зиминой

"Итоги "Трудового лета" подведем в конце августа, по традиции, отметим лучшие отряды и активных юных тружеников", - добавила Ольга Зимина.