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Дни памяти атамана Ермака и фестиваль "Благовест" пройдут в Вагайском районе

Общество, 10:01 27 июля 2025

предоставлено Людмилой Шабановой | Фото: предоставлено Людмилой Шабановой

Дни памяти атамана Ермака Тимофеевича пройдут в Вагайском районе с 1 по 3 августа. В гостях у местных казаков побывают делегации Сибирского войскового казачьего общества из Омска, Томска, Кемерово, Новосибирска, Республики Алтай, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" помощник атамана Отдельского казачьего общества Тюменской области Людмила Шабанова, на три дня запланирована насыщенная программа мероприятий. В их числе - совет атаманов Сибирского войскового казачьего общества, казачьи вечерки, беседы с духовником для казаков, принимающих присягу.

"Торжественное открытие Дней памяти атамана Ермака Тимофеевича состоится утром второго августа. В этот же день проведем конкурс казачьих куреней. Жюри оценит оформление жилища и визитную карточку общества. Также состоятся спортивные состязания по рубке шашкой, фланкировке, метанию ножей, русской игре "Кила", борьбе на опоясках, интерактивные игры и викторины. По окончании мероприятий подведут итоги и выявят победителей", - рассказала Людмила Шабанова.

предоставлено Людмилой Шабановой | Фото: предоставлено Людмилой Шабановой

Также 2 августа состоится XXVII областной фестиваль казачьей культуры "Благовест". Жители и гости праздника узнают об обычаях и традициях сибирских казаков, услышат песни лучших казачьих коллективов и исполнителей регионе, полюбуются танцами, плясками и умением фланкировки казаков. В концертной программе свое мастерство продемонстрируют фольклорно-этнографические, хореографические, художественные коллективы, дуэты и исполнители. Отдельное место на фестивале займет выставка музея Отдельского казачьего общества Тюменской области.

предоставлено Людмилой Шабановой | Фото: предоставлено Людмилой Шабановой

3 августа состоится Крестный ход на холм Ермака, литургия, лития по Ермаку, казачья присяга, обряд освящения оружия. На мероприятие приедет митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Добавим, посетить Дни памяти атамана Ермака Тимофеевича и фестиваль "Благовест" могут все желающие. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+

Любовь Голышева

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# Благовест , Ермак , казаки , казачье войско

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