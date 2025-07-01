  • 23 июля 202523.07.2025среда
  • USD78,0882
    EUR91,7782
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер юго-восточный

Тюменская область лидирует в стране по количеству поданных заявлений на бюджетные места в СПО

Общество, 19:02 23 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область наравне с Московской, Новосибирской и другими вошла в число лидеров в стране по количеству поданных заявлений на бюджетные места в СПО. Абитуриенты проявляют большой интерес к направлениям, связанным с информационными технологиями, медициной и правом, сообщает правительство РФ.

По данным на 22 июля, количество поданных заявлений в СПО страны превысило 1,7 млн, что на 800 тыс. больше показателя аналогичного периода прошлого года.

"Обучение рабочим профессиям привлекает все больше абитуриентов, а выпускники колледжей и техникумов востребованы у работодателей. Уже сейчас количество поданных заявлений выросло на 800 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это важный результат, который приближает нас к достижению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, – к 2028 году подготовить один миллион специалистов и квалифицированных рабочих", – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По постановлению правительства РФ с 2025 г. подача заявлений в федеральные колледжи реализована посредством суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". На сегодняшний день через него подано более 263 тыс. заявлений.

В топ популярных специальностей вошли туризм и гостеприимство, экономика и бухгалтерский учет, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, преподавание в начальных классах, правоохранительная деятельность, дизайн, операционная деятельность в логистике, а также строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Кампания по набору в учреждения СПО началась 20 июня и продлится до 15 августа. Абитуриенты могут подать документы более чем в 1470 образовательных организаций в 86 регионах страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# образование , приемная кампания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:02 23.07.2025Тюменская область лидирует в стране по количеству поданных заявлений на бюджетные места в СПО
18:56 23.07.2025Аллею памяти открыли в селе Успенка Тюменского муниципального округа
18:48 23.07.2025В Тюменской области набирают волонтеров для Кубка полпреда президента в УФО
18:24 23.07.2025Обновленный двор открыли по улице Домостроителей в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора