Тюменская область лидирует в стране по количеству поданных заявлений на бюджетные места в СПО

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область наравне с Московской, Новосибирской и другими вошла в число лидеров в стране по количеству поданных заявлений на бюджетные места в СПО. Абитуриенты проявляют большой интерес к направлениям, связанным с информационными технологиями, медициной и правом, сообщает правительство РФ.

По данным на 22 июля, количество поданных заявлений в СПО страны превысило 1,7 млн, что на 800 тыс. больше показателя аналогичного периода прошлого года.

"Обучение рабочим профессиям привлекает все больше абитуриентов, а выпускники колледжей и техникумов востребованы у работодателей. Уже сейчас количество поданных заявлений выросло на 800 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это важный результат, который приближает нас к достижению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, – к 2028 году подготовить один миллион специалистов и квалифицированных рабочих", – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По постановлению правительства РФ с 2025 г. подача заявлений в федеральные колледжи реализована посредством суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". На сегодняшний день через него подано более 263 тыс. заявлений.

В топ популярных специальностей вошли туризм и гостеприимство, экономика и бухгалтерский учет, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, преподавание в начальных классах, правоохранительная деятельность, дизайн, операционная деятельность в логистике, а также строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Кампания по набору в учреждения СПО началась 20 июня и продлится до 15 августа. Абитуриенты могут подать документы более чем в 1470 образовательных организаций в 86 регионах страны.