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Спички длительного горения изготовили тобольские волонтеры для отправки на СВО

Общество, 19:52 23 июля 2025

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Одну тысячу спичек длительного горения сделали волонтеры Малозоркальцевского поселения Тобольского района.

Участие в их изготовлении приняли неравнодушные жители поселения. "Сергей Николаевич Калугин сделал 600 штук спичек, Зольниковы Николай Васильевич и Зинаида Захаровна - 300 штук, еще 100 сделала жительница Малозоркальцевского поселения Тамара Николаевна", - рассказали в пресс-службе районной администрации.

Спички длительного горения вместе с другими товарами первой необходимости направят бойцам в зону специальной военной операции.

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# волонтеры , гуманитарная помощь

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