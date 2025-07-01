Спички длительного горения изготовили тобольские волонтеры для отправки на СВО
Одну тысячу спичек длительного горения сделали волонтеры Малозоркальцевского поселения Тобольского района.
Участие в их изготовлении приняли неравнодушные жители поселения. "Сергей Николаевич Калугин сделал 600 штук спичек, Зольниковы Николай Васильевич и Зинаида Захаровна - 300 штук, еще 100 сделала жительница Малозоркальцевского поселения Тамара Николаевна", - рассказали в пресс-службе районной администрации.
Спички длительного горения вместе с другими товарами первой необходимости направят бойцам в зону специальной военной операции.